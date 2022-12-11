В Петербурге на улице Садовой неизвестный выстрелил в мужчину

В ночь на 10 декабря на улице Садовой неизвестный выстрелил в мужчину. Об этом сообщает источник Gazeta.SPb.

Как выяснилось, изначально между потерпевшим и злоумышленником произошел словесный конфликт. Из-за него неизвестный выстрелил в мужчину из травматического оружия в область груди. Мужчину госпитализировали с непроникающим огнестрельным ранением левой половины груди, ушибом левого легкого, острой наружной кровопотерей легкой степени, линейным переломом переднего отрезка ребра. В целом, состояние мужчины оценивается как средней тяжести.

Приметы преступника: мужчина на вид 30 лет, рост около 178 см, в тот день был одет в одежду черного цвета. Правоохранительные органы уже просмотрели записи с камер видеонаблюдения. Подозреваемым по делу является житель Ростовской области. Полиция уже разыскивает его.