Дарью Трепову* этапируют из Москвы в Петербург: следствие по ее делу завершили

Взрыв в кафе произошел 2 апреля. Погиб военкор Татарский.

Дарья Трепова* в ближайшее время будет этапирована из Москвы в Петербург. По данным телеканала «78», следственные мероприятия по ее делу были завершены. Известно, что фигурантка уголовного дело будет перевезена из Лефортово в «Шпалерку» (СИЗО-3).

Девушка стала фигуранткой дела после взрыва на творческом вечере и встрече военного корреспондента Владлена Татарского с поклонниками в кафе «Патриот» на Университетской набережной в Петербурге.

*физлицо, внесённое в список террористов и экстремистов в РФ

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Дарье Треповой вынесли окончательное обвинение по делу о теракте в кафе Петербурга. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин сообщил о вынесении окончательного обвинения Дарье Треповой*, которая стала фигурантом дела о теракте в кафе Санкт-Петербурга, где погиб военный корреспондент Владлен Татарский.