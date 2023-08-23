РПЦ попросила о передаче ей Благовещенской усыпальницы в Лавре

Усыпальницу хотя использовать «в соответствии с целями деятельности епархии, определенными ее уставом». Речь идет о безвозмездном пользовании на протяжении 100 лет.

Русская православная церковь попросила передать в свою собственность Благовещенскую усыпальницу в Александро-Невской лавре в Петербурге. С соответствующей просьбой к администрации Северной столицы обратился митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий.

По данным «Делового Петербурга», РПЦ хочет получить помещение 12-Н площадью 473,8 «квадратов», расположенное на набережной реки Монастырки, 1, литера Д. Это нижний храм в честь Благовещения Пресвятой Богородицы в здании Благовещенской церкви с усыпальницей Свято-Троицкой Александро-Невской лавры.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что РПЦ не разрешили строить десяток церквей в Петербурге.