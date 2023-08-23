Почти 400 пар запланировали свадьбу на 23 августа в Петербурге

Некоторые дворцы бракосочетания оказались наиболее популярными. Многие решили устроить свадьбу в красивую дату.

В Петербурге почти 400 пар подали заявления на регистрацию брака 23 августа 2023 года. Информацией об этом поделились в пресс-службе комитета по делам ЗАГС Северной столицы.

В общей сложности заявления подали 369 пар. Наиболее востребованными у граждан стали Дворец бракосочетания № 1, Дворец бракосочетания № 2, а тройку лидеров замкнул Отдел-дворец РАГС Петродворцового района Петербурга. Однако брачующимся напомнили, что самое главное – не красивая дата свадьбы, а взаимоуважение и любовь.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что петербуржцы могут получить до 70 тысяч рублей на юбилей свадьбы. Петербуржцам, отметившим 50-летие свадьбы, положено 50 тысяч рублей. На 60-й юбилей супругам выплачивают 60 тысяч рублей.