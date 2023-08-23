Специалисты отреставрировали пять скульптур Строгановского дворца

Климат плохо сказался на изваяниях. Их поместят в здание музея.

Реставраторы завершили работу над пятью скульптурами Строгановского дворца. Реставрация проводилась в течение года, окончание приурочено к 125-летию Государственного Русского музея. Теперь скульптуры снова будут радовать петербуржцев и гостей города.

Как сообщает телеканал «Санкт-Петербург», во внутренний двор Строгановского дворца скульптуры были привезены еще в 1908 году после ликвидации фамильной дачи на Черной речке. Климат Северной столицы негативно сказался на изваяниях за век с небольшим. Теперь во дворе поставят копии, а оригиналы поместят в музей.

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