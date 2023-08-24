Доходы петербургских гостиниц резко подскочили

Растет не только стоимость предоставления услуг. Начал увеличиваться и спрос.

В Петербурге в январе-августе 2023 года показатель RevPar (доход на один номер) в гостиницах Петербурга вырос на 21,6% к аппг, средний показатель составил 3,8 тысяч рублей. Также средний чек за одну ночь вырос с прошлого года на 10,6%, перевалив за 5,9 тысяч рублей.

По данным РБК, специалисты считают, что доходы отельеров увеличиваются не только с ценами, но и на фоне роста спроса на 10% сравнительно с 2021 годом. Наиболее стабильными по загруженности стали трехзвездочные отели. В Северной столице к концу августа показатель RevPar достиг 2878 рублей, прирост составил 13,9%.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербурге до конца 2023 года появится три новых отеля. Пятизвездочный отель появится на Итальянской улице, 8. На данный момент на объекте завершаются отделочные работы. Общая площадь гостиницы составит 2,7 тысяч квадратных метров, в ней будет 24 номера различных категорий, ресторан и конференц-зал.