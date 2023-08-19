В Петербурге до конца 2023 года появится три новых отеля

В Петербурге до конца 2023 года появится три новых отеля
Фото: Baltphoto

Объекты будут разного класса. Два из них разместят на юге города.

В Петербурге до конца 2023 года появится пятизвездочный отель, гостиница и апарт-отель категории «четыре звезды». Об этом журналистам сообщили в пресс-службе комитета по развитию туризма.

Как сообщает ТАСС, пятизвездочный отель появится на Итальянской улице, 8. На данный момент на объекте завершаются отделочные работы. Общая площадь гостиницы составит 2,7 тысяч квадратных метров, в ней будет 24 номера различных категорий, ресторан и конференц-зал. На Пулковском шоссе появится четырехзвездочная гостиница и этой же категории апарт-отель. Гостиницу откроют в третьем квартале, а апарт-отель – уже летом.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что особняк Мишукова на Дворцовой набережной превратят в отель. Сейчас ответственные службы рассматривают проектную документацию. Позднее после ряда проверок будет обозначен конкретный план действий, определят сроки работ.

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