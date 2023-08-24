В Петербурге начал работать новый образовательно-производственный кластер

В Петербурге начал работать новый образовательно-производственный кластер
Фото: Baltphoto /Андрей Пронин

Студенты смогут проходить производственную практику на предприятиях-участниках соглашения. Кластер открыли в рамках нацпроекта «Профессионалитет».

В Петербурге запустили работу нового образовательно-производственного кластера «Радиоэлектроника» в рамках национального проекта «Профессионалитет». Соглашение подписано городским комитетом по образованию, колледжами и предприятиями.

Основной задачей проекта является создание среды для профессионального развития молодых специалистов. Благодаря кластеру горожане смогут получить востребованную специальность и опыт работы в области радиоэлектроники. Документ подписали Колледж электроники и приборостроения, Радиотехнический колледж и Колледж информационных технологий, ОАО «Завод Магнетон» и АО «Обуховский завод».

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербурге запустят масштабное производство БПЛА.

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