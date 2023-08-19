В Петербурге запустят масштабное производство БПЛА

В Петербурге запустят масштабное производство БПЛА
Фото: pxhere

В городе производится 30% от всех беспилотников России. Сферу хотят развивать и дальше.

В особой экономической зоне «Санкт-Петербург» появится крупный научно-производственный центр БПЛА. Информацией об этом в беседе с журналистами поделился председатель комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Кирилл Соловейчик.

По данным ТАСС, чиновник высказал, что в городе на Неве есть мощная научная и образовательная база, это позволит построить центр развития технологий беспилотных авиационных систем. На данный момент в Северной столице производят 30% от общего количества беспилотников в стране.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что с нового учебного года школьников начнут учить управлять беспилотниками. Детям расскажут об устройстве беспилотников, их видах и тактико-технических характеристиках.

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