Самолет Сочи – Екатеринбург экстренно приземлился в Минеральных Водах

О причинах посадки не сообщается. Самолет сел благополучно.

Самолет, выполнявший рейс Сочи — Екатеринбург, подал сигнал тревоги в полете и экстренно приземлился в аэропорту Минеральных Вод. Об этом журналистам сообщили в авиационных службах.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник, воздушный борт дал сигнал о нештатной ситуации в полете и попросил об экстренной посадке в Минеральных Водах. Самолет приземлился удачно, без происшествий. О причинах посадки не сообщается.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что каша стала причиной экстренной посадки рейса Сочи – Петербург. Она подгорела и по салону воздушного судна разнесся запах гари. Пассажиры сильно испугались из-за запаха, что и привело к экстренной посадке. После вынужденной посадки выяснилось, что была негерметично закрыта упаковка, из-за чего еда попала на плиту и начала подгорать.