Стало известно, по какому принципу петербуржцы выбирают авто

Многие жители Петербурга при покупке авто в первую очередь ориентируются на цвет. Не всех волнует безопасность.

Порядка 80% жителей Петербурга выбирают автомобиль прежде всего по цвету. Наиболее часто этот критерий важен молодым людям в возрасте от 18 до 24 лет. Об этом свидетельствуют данные аналитиков одного из сервисов по покупке машин.

Около 57% читают, что цвет должен машины должен быть практичным. Также около 40% респондентов волнует привлекательность и еще 24% — безопасность при езде в городе. При этом почти каждая четвертая машина в Северной столице черного цвета.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что АвтоВАЗ намерен удвоить выпуск автомобилей. Производитель в 2023 году хочет достичь показателя в 401,6 тысячи автомобилей. На данный момент предприятие работает без выходных. Сотрудники производства даже в выходные выпускают с конвейеров новые Lada Granta.