Пассажир Volkswagen на Лиговском целился пистолетом в тучи

Мужчина решил помахать пистолетом из окна иномарки в центре Петербурга. По предварительным данным, никто не пострадал.

Водители заметили необычного пассажира автомобиля Volkswagen на Лиговском проспекте в Центральном районе Петербурга. Он размахивал пистолетом из открытого окна машины и целился в сторону туч на небе. Информацией об этом очевидцы поделились в социальных сетях.

На опубликованных свидетелями кадрах видно, что как пассажир Volkswagen с волгоградскими номерами высунул из окна машины пистолет. Неизвестно, было ли оружие настоящим. О пострадавших не сообщается.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в центре Петербурга объявили план «Перехват» после выстрелов в свадебном кортеже. Днем, 17 августа, в полицию поступило сообщение о стрельбе из автомобиля Toyota Camry, который двигался мимо свадебного кортежа новобрачных в сторону центра Петербурга.