Обвиняемой по делу о теракте в Петербурге Треповой* продлили арест до декабря

Басманный суд Москвы продлил арест Дарье Треповой* до 2 декабря 2023 года по ходатайству следствия. Девушка стала фигурантом дела о взрыве в кафе Санкт-Петербурга, в результате которого погиб человек.

В Москве проходит заседание по делу о теракте в петербургском кафе. Суд выбирает меру пресечения для обвиняемой Дарьи Треповой*. По информации РЕН ТВ, следствие попросило продлить срок ареста девушки до 2 декабря.

Напомним, в начале апреля 2023 года в одном из кафе Петербурга произошел взрыв, в результате которого погиб военный корреспондент Владлен Татарский и пострадало еще несколько человек. Следствие выяснило, что Трепова* принесла статуэтку с бомбой на встречу с журналистом.

Ранее стало известно о завершении следствия в отношении Треповой*. Ее в ближайшее время этапируют из Москвы в Петербург.

*физлицо, внесенное в список террористов и экстремистов в РФ.