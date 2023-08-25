Неадекватное поведение пассажира вынудило посадить самолет в Красноярске

Неадекватное поведение пассажира вынудило посадить самолет в Красноярске
Фото: Baltphoto

Авиалайнер, следующий по маршруту из Москвы в Благовещенск, был вынужден совершить посадку в международном аэропорту Красноярска из-за пьяного пассажира.

После взлета самолета 31-летний мужчина начал распивать алкоголь, который пронес с собой на борт. После выпитого спиртного пассажир начал вести себя агрессивно, матами кричал на бортпроводников и не реагировал на призывы успокоиться. В результате представитель компании-перевозчика отказал мужчине в дальнейшем перелете.

Самолет был вынужден совершить посадку в Красноярске, где неадекватного пассажира ожидали сотрудники полиции и медицинские работники. По информации пресс-службы МВД, нарушитель был доставлен в дежурную часть. Сотрудники правоохранительных органов уже начали проверку, по результатам которой будет принять процессуальное решение в отношении мужчины.

Ранее самолет, следовавший по маршруту Сочи – Екатеринбург, экстренно приземлился в Минеральных Водах после того, как подал сигнал тревоги.

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Неадекватное поведение пассажира вынудило посадить самолет в Красноярске
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