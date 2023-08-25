Успение Пресвятой Богородицы: суть праздника, традиции, приметы и запреты

В понедельник, 28 августа, православные отметят Успение Пресвятой Богородицы – один из 12 главных церковных праздников. В этот день принято вспоминать уход из земной жизни Девы Марии. Рассказываем, в чем заключается суть торжества и какие есть связанные с ним традиции, приметы и запреты.

История праздника

Старославянское слово «успение» переводится как «мирная кончина» или «сон». Однако православные отмечают не сам факт земной смерти Богородицы, а ее воссоединение с сыном Иисусом Христом и отход к вечной жизни.

Согласно Священному Писанию, незадолго до смерти Деве Марии во время молитвы на Голгофе, где был распят Спаситель, явился архангел Гавриил. Он сказал, что Сын примет Ее в Царствие Небесное, чтобы Они вместе вечно жили и царствовали.

Перед самой кончиной ангелы «на облаках перенесли» апостолов, которые проповедовали в разных местах. В момент отхода Богородицы к вечной жизни «заблистал несказанный свет» – это явился Иисус, чтобы забрать ее душу в небесное царство.

Традиции

В канун Успения Пресвятой Богородицы, 27 августа, завершается двухнедельный строгий Успенский пост. Также в этот день начинается всенощное бдение (торжественная храмовая служба), во время которого из алтаря выносят полотно с вышитым образом Богоматери. С ним совершается крестный ход вокруг храма. В конце службы освящается хлеб из нового урожая зерна.

Народные приметы и запреты

Считается, что на Успение нельзя заниматься тяжелым физическим трудом, домашними делами и рукоделием. Также в этот день запрещено переедать и употреблять спиртные напитки.

По поверьям, девушкам 28 августа не стоит стричься – чем короче станут волосы, тем позже найдется жених.

Кроме того, в праздник запрещается носить грязную одежду и хоть босиком по росе. Наши предки верили, что роса на Успение – это слезы земли, которая плачет по покинувшей ее Богоматери, поэтому топтать капли на траве считается грехом.

Вдобавок к этому не рекомендуется ссориться с близкими, особенно с родственниками.