Власти Петербурга продлили коронавирусные ограничения до конца года

Жители Санкт-Петербурга не смогут проводить митинги, участвовать в публичных мероприятиях и курить кальяны в общественных местах до 31 декабря 2023 года.

Соответствующие изменения в постановлении появилось на официальном сайте городской администрации 25 августа. Отмечается, что власти города на Неве продлили ограничения, связанные с пандемией COVID-19 и продлятся они до конца 2023 года. При этом большинство из ранее существовавших пунктов были удалены.

На данный момент, согласно обновленному указу, в Петербурге нельзя организовывать публичные мероприятия, митинги и пикеты без специального разрешения. Рождение ребенка, регистрация брака должны проходить с использованием дезинфицирующих средств. Ограничения также коснулись ряда предприятий.

Напомним, в начале июля 2023 года Роспотребнадзор отменил нормативы по охвату населения тестами на COVID-19.