Покинувший Россию Даня Милохин оказался в дубайской тюрьме за несоблюдение ПДД

Блогер Даня Милохин попал в тюрьму за границей. Причиной задержания стал непристегнутый ремень безопасности.

В начале 2023 года знаменитый тиктокер бросил свою партнершу по шоу «Ледниковый период» фигуристку Евгению Медведеву, несмотря на заключенный контракт о съемках, и улетел жить в США. Там Милохин попал сразу в ряд скандалов, из-за которых молодого человека не очень хотят видеть в России. После неудачи в Америке блогер отправился в ОАЭ, где живет до сих пор. При этом звезда постоянно жалуется на жизнь и нехватку денег.

Судя по всему, жизнь у Милохина стала еще более безрадостной. Друзья парня сообщили, что тиктокер оказался в дубайской тюрьме. Позже сам блогер подтвердил их слова, опубликовав несколько кадров из местного отделения полиции. Как оказалось, причиной задержания российского артиста стало нарушение ПДД.

«Удачки мне», — написал тиктокер.

Во время поездки по Дубаю Милохин забыл пристегнуть ремень и привлек внимание органов правопорядка. В отделении блогер провел несколько часов, пока знакомые и друзья собирали деньги на его освобождение.

Ранее в интервью видеоблогеру Эльдару Джарахову Милохин признался, что жалеет о своем решении улететь из России. Он потерял все прошлые контракты, а из-за скандального поведения новые соглашения с ним никто заключать не хочет.