Синодальная комиссия признала сложным вопрос о канонизации Суворова

Участник Синодальной комиссии протоирей Кирилл Каледа рассказал об изучении информации о генералиссимусе Александре Суворове, поскольку для его канонизации нужны доказательства чудотворения.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на открытии Священного Синода сообщил о передаче на рассмотрение профильной Синодальной комиссии вопроса о возможной канонизации Суворова, однако, по словам председатель синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда отметил, что канонизация всегда сопровождается большим подготовительным процессом.

Обсуждая данный вопрос в беседе с «РИА Новости», Каледа отметил, что генералиссимус был глубоко верующим человеком, и данный факт не вызывает сомнений, однако вопрос о его канонизации остается сложным, поскольку Синодальной комиссии предстоит изучить факты из жизни полководца и выяснить, творил ли он чудеса.

Ранее в РПЦ не исключили, что Суворов может попасть в категорию «благоверных князей» или «праведных мирян».