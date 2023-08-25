Налоговые поступления в бюджет Петербурга сократились на 7%

В 2023 году бюджет Санкт-Петербурга пополнился на 971 миллиард рублей, однако это на 7,1% меньше по сравнению с прошлым годом.

В ходе выступления перед депутатами законодательного собрания Северной столицы 25 августа, заместитель главы УФНС Петербурга Владимир Полежаев отметил, что за первые семь месяцев 2023 года городская казна пополнилась лишь на 251,3 миллиардов рублей, что на 27% меньше по сравнению с 2022 годом. Более того, до конца текущего года в бюджет Петербурга поступит только 971 миллиард рублей – на 7,1% меньше по сравнению с прошлым годом.

Таким образом, город на Неве не сможет вновь достигнуть отметки в триллион рублей по итогам 2023 года. По мнению Полежаева, на снижение поступлений влияют санкции, а также изменение порядка выплаты налогов участниками КГН, одним из которых является компания «Газпром».

Напомним, ранее премьер-министр России Михаил Мишустин пообещал компенсировать Петербургу доходы, которые город недополучит в результате ликвидации КГН.