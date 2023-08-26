ГАТИ предупредила о новых ограничениях в Петербурге к концу августа

Представители Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ) рассказали о дорожных ограничениях в пяти районах Санкт-Петербурга.

Начиная с 27 августа, движение транспорта будет перекрыто в Невском, Кировском, Адмиралтейском, Петроградском и Пушкинском районах. Личный и общественный транспорт не смогут пройти по Рижскому проспекту, переулку Лодыгина, Курляндской улице и другим. Причинами новых ограничений стали дорожные работы, говориться в сообщении пресс-службы ГАТИ.

С 28 по 29 августа также будет ограничен сквозной проезд транспорта по Петроградской набережной через перекресток с улицей Куйбышева. Представители государственной инспекции также предупредили, что объехать дорожные работы можно будет по улицам Чапаева и Большой Монетной, а также Каменноостровский проспект.

Ранее стало известно, что движение транспорта будет ограничено в Петербурге из-за Дней Башкортостана.