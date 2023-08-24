Движение транспорта в Петербурге ограничат из-за Дней Башкортостана

Празднование Дней Башкортостана внесет коррективы в движение на петербургских улицах. Об этом сообщили в Смольном.

В Петербурге в период с 25 по 31 августа будут введены корректировки в движение транспорта в связи с проведением масштабных культурно-массовых мероприятий, приуроченных к «Дням Башкортостана в Санкт‑Петербурге». Информацией об этом поделились в пресс-службе комитета по транспорту Северной столицы.

Так, с 00:00 25 до 23:59 27 августа проезд будет закрыт по Миллионной улице на участке от набережной Зимней канавки до Мошкова переулка. С 0:00 25 до 23:59 31 августа водители не смогут проехать у дома 4 и домов 6-8 по Дворцовой площади и на Миллионной улице от Дворцовой площади до набережной Зимней канавки. Кроме того, нельзя будет проехать с 00:00 26 до 23:59 27 августа по четной стороне набережной реки Мойки от Невского проспекта до Конюшенного переулка, в Волынском переулке и набережной Зимней канавки по Миллионной улице до набережной реки Мойки.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в четырех районах Петербурга ограничат движение с 25 августа.