В Петербурге задержали мужчину по подозрению в убийстве 20-летней давности

Полиция Санкт-Петербурга задержала 54-летнего мужчину, которого подозревают в убийстве женщины, совершенном 20 лет назад.

В феврале 2003 года сотрудники правоохранительных органов обнаружили труп 45-летней женщины с колото-резанным ранением груди и шеи. В том же году было возбуждено уголовное дело, однако в 2004 следователи вынесли постановление о приостановке дела из-за отсутствия подозреваемых.

Возобновили следствие только 24 августа 2023 года и в результате оперативно-розыскных мероприятий нашли предполагаемого виновника преступления. Как стало известно Gazeta.SPb, полиция задержала 54-летнего мужчину – уроженца Азербайджанской АССР. Виновник во всем признался, однако из-за истечения срока давности преступления к уголовной ответственности преступника привлечь не получилось.

Ранее житель Петербурга убил престарелую мать из-за пенсии.