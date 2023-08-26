В Ленобласти жена напала с ножом на пьяного мужа и сама сдалась полиции

Жительница Ленинградской области ударила супруга ножом, во время ссоры и сама вызвала полицию.

Поздно вечером, 25 августа, в ОМВД обратилась женщина и сообщила о ножевом ранении мужа. Прибыв на место преступления, сотрудники полиции обнаружили истекающего кровью мужчину, который сразу же был госпитализирован. Выяснилось, что примерно в 22:45 супруги начали ссориться. Мужчина был пьяный, и жена ударила его ножом в живот, после чего вызвала полицию.

Сотрудники правоохранительных органов отпустили женщину под обязательство о явке. Как стало известно Gazeta.SPb, семья на учете на в ОДН не состояла. На данный момент пострадавший находится в больнице. Врачи диагностировали у него проникающее колото-резаное ранение передней брюшной стенки со сквозным ранением поперечно ободочной кишки, головки поджелудочной железы, гемоперитониумом, геморрогическим, а также шоком третьей степени. Состояние мужчины оценивается как тяжелое. Вопрос о возбуждении уголовного дела уже решается.

Ранее сотрудники полиции раскрыли убийство 20-летней давности, однако привлечь к ответственности преступника не удалось.