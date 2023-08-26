В Петербурге появилось больше 800 тысяч бюджетных мест в секциях и кружках

В Санкт-Петербурге открыли 850 тысяч бюджетных мест в учреждениях дополнительного образования.

По информации пресс-службы Смольного, в Северной столице различные кружки посещают 80% детей в возрасте от 5 до 18 лет. Для дополнительного развития юных петербуржцев были открыты детские технопарки, IT-клубы, академии и многое другое. Всего в новом учебном году начнут работу 59 новых отделения допобразования, где планируется реализации 20 тысяч образовательных программ.

Кроме того, новые отделения подразумевают бюджетные места. Всего в 2023 году записаться на бесплатное обучение смогут 850 тысяч детей, уточнили в городской администрации. Подать заявку можно через порталы «Навигатор дополнительного образования детей» и Госуслуги, либо обратившись напрямую в учреждение.

Напомним, ранее стало известно, что в 2023 году на обучение в вузы бесплатно поступили 29 тысяч студентов.