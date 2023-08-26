Влюбленный петербуржец оставил гранату на двери подъезда девушки и перепугал соседей

Влюбленный петербуржец оставил гранату на двери подъезда девушки и перепугал соседей
Фото: Baltphoto

Жители Санкт-Петербурга сообщили в полицию об обнаружении гранаты, которая предназначалась для девушки, отвергнувшей любовь молодого человека.

О происшествии сообщили авторы Telegram-канала «112». По информации источника, влюбленный житель города на Неве долгое время ухаживал за девушкой, писал ей письма и настаивал на общении, но получал отказы. После очередного несогласия со стороны дамы молодой петербуржец повесил на двери ее подъезда гранату с именем избранницы.

Рядом с взрывным устройством лежала пояснительная записка, в которой парень рекомендовал ознакомиться с инструкцией по эксплуатации противопехотной гранаты, прежде чем дергать за кольцо. В результате перепуганные соседи вызвали сотрудников правопорядка, которые нашли виновника. Мужчина уже дал чистосердечное признание и отметил, что переборщил с ухаживаниями.

Ранее в Ленинградской области жена напала с ножом на пьяного мужа и сама сообщила об этом полиции.

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