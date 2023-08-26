Мигрантов-уклонистов могут лишить российского гражданства

Глава комитета Государственной думы России по региональной политике Михаил Матвеев подготовил законопроект о лишении приобретенного гражданства РФ за уклонение от постановки на воинский учет и мобилизации.

Об этом депутат написал в своем Telegram-канале. Он также отметил, что на следующей неделе вынесет подготовленный законопроект о лишении мигрантов российского гражданства на рассмотрение нижней палаты парламента.

Стоит отметить, что о своих планах Матвеев рассказывал еще в начале августа. Инициатива политика также может предполагать лишения гражданства всех членов семьи нарушителей будущего закона, Поводом для действий послужила ситуация, когда граждане Узбекистана отказались идти на воинскую службу в рядах Вооруженных сил РФ, когда им вручили повестки.

«Хороший пример того, что все эти новоявленные граждане получают гражданство с одной лишь только целью — доить Россию, как корову», — отмечал Матвеев.

Напомним, ранее эксперты высказались о возможности ассимиляции мигрантов-нелегалов, которые не хотят вливаться в российское общество.