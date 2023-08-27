В лесу в Лужском районе нашли череп

У деревни Кузнецово женщина нашла череп, похожий на человеческий. Останки направили на экспертизу.

В субботу, 26 августа, в полицию Лужского района Ленинградской области поступило сообщение от женщины, заявившей, что в лесу у поселка Мшинская она обнаружила человеческие останки. На место происшествия выехали сотрудники правоохранительных органов.

Как стало известно Gazeta.SPb, прибывшие полицейские подтвердили информацию, в лесном массиве в 250 метрах от дороги вблизи деревни Кузнецово был обнаружен череп, внешне схожий с человеческим. Останки направили в морг для проведения экспертизы.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что правоохранители завели дело после обнаружения черепа в Лисьем Носу. В понедельник, 14 августа, сотрудники правоохранительных органов Приморского района Петербурга возбудили уголовное дело по факту обнаружения человеческого черепа в Лисьем Носу.