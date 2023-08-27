Ирина Шейк отдыхает с бывшим возлюбленным в Венеции

Модель Шейк замечена на отдыхе с бывшим избранником Купером. Возможно, они снова в отношениях.

Ирина Шейк и Бредли Купер расстались в 2019 году, до сих пор точно неизвестно, что стало причиной. Ходят слухи, что повлияла властная мать актера, другие говорят, что есть подозрения на «треугольник» с Леди Гагой. Однако звезды остались в нейтральных отношениях ради общей дочери. Иногда актер и модель попадались вместе и без ребенка, что давало почву для сплетен об их воссоединении.

Накануне Шейк у себя в социальных сетях выложила фотографию с мужской рукой. На снимке прикреплено сердечко, что намекает на романтический контекст. Через несколько часов появилась фотография Бредли Купера. Они вместе отдыхают в Венеции.

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