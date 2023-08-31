«Барби» и «Оппенгеймер» не покажут в кино из-за несоответствия традиционным ценностям

Иностранные фильмы «Барби» и «Оппенгеймер» не соответствуют духовным ценностям и не способствуют патриотическому воспитанию молодежи. Из-за этого они не выйдут в прокат в российских кинотеатрах.

В Минкульте считают, что американские кинофильмы «Барби» и «Оппенгеймер» не соответствуют традиционным ценностям, поэтому в российских кинотеатрах их показывать не будут. В ведомстве видят положительный эффект от запрета на прокат западных фильмов.

В Минкульте отмечают, что на смену иностранным картинам приходят российские, соответствующие духовным ценностям. Например, «Чебурашка», «Свидетель», «Вызов». Эти фильмы, считают в ведомстве, также способствуют патриотическому воспитанию молодежи.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, как розовый мир «Барби» захватил общество. Фильм «Барби» вышел уже больше месяца назад, но связанные с ним безумства продолжаются.