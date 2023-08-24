Горшочек не вари: как розовый мир «Барби» захватил общество

Фильм «Барби» вышел уже больше месяца назад, но связанные с ним безумства продолжаются. Чего только не придумывают люди, чтобы приблизиться к идеальным куклам или вовсе стать частью розового пластмассового мира. В ход идут нейросети, кулинарные изыскания и даже пластическая хирургия. О том, как вселенная «Барби» захватила общество, – в материале Gazeta.SPb.

Нажми на кнопку – получишь результат

Одновременно с премьерой фильма «Барби» запустился интернет-сервис, позволяющий любому желающему превратиться в куклу. Работает это очень просто: загружаешь свою фотографию на сайт, настраиваешь параметры (цвет волос, кожи, раса) и нажимаешь на розовую кнопку «Сделать Барби». После этого на электронную почту приходит обработанное искусственным интеллектом изображение с человеком в виде куклы.

В первые дни после релиза социальные сети буквально трещали по швам от «преобарбившихся» пользователей. Листая ленту, сложно было не наткнуться на кукольную фотографию. Интернет-сервис опробовали и знаменитости – свои снимки в виде «Барби» выложили Кайли Дженнер, Селена Гомес, Тейлор Свифт и другие.

Футболисты тоже в теме

Мимо аттракциона с превращением людей в куклу не смогли пройти и в петербургском «Зените». Клуб в соцсетях буквально спамил Кенами своих футболистов и предлагал подписчикам угадать, кто есть кто. Фанаты сине-бело-голубых успешно справились с заданием.

Обработке подверглись Александр Ерохин, Андрей Мостовой, Дуглас Сантос, Иван Сергеев, Нуралы Алип и Палыч – клубный фотограф Вячеслав Евдокимов.

«Барби» снаружи – «Барби» внутри

Фотографии и наряды в стиле «Барби» – это как-то мелко, нужно кое-что еще. Видимо, так подумал итальянский блогер Анджело Коассин и приготовил розовую пасту, использовав свеклу в качестве красителя. Тренд подхватили и другие инфлюенсеры, в интернете появились сотни видео с необычным блюдом. Позже креативные кулинары начали печь хлеб, булочки для бургеров и лепешки розового цвета.

Красота требует ботокс

В августе в сети начали вируситься видео от девушек, которые сделали себе так называемый «ботокс Барби». Это процедура, при которой препарат вводится в трапециевидные мышцы и расслабляет их. Как итог – шея и плечи становятся визуально меньше. На что только не пойдешь ради кукольной красоты.

Стоит признать, что пиарщики фильма «Барби» провели огромную работу. Привлечь внимание людей к своему проекту и даже свести их с ума – задача не из легких. Однако важно помнить, что «Барби» – всего лишь кукла и никакой не образец для подражания.