Ливни и грозы омрачат День знаний в Петербурге

Ливни и грозы омрачат День знаний в Петербурге
Фото: Baltphoto

Плохая погода ожидается 1 сентября в Петербурге. На школьную линейку лучше не идти без прочного зонта.

День знаний в Петербурге пройдет тоскливо: в городе ожидаются ливни и грозы, что омрачит праздник. Более того, в городе ожидается сильный порывистый ветер. Информацией об этом поделились в пресс-службе Главного управления МЧС России по Северной столице.

По данным ФГБУ «Северо-Западное УГМС», 1 сентября на территории города на Неве ожидаются ливни и грозы, а также сильный ветер, порывы которого могут достигать 15 метров в секунду. При походе на школьную линейку с детьми не лишним буде взять с собой прочный зонт.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, как в Петербурге 1 сентября в детсады, школы и колледжи пойдет миллион учащихся. Для школьников открыли лаборатории и мастерские. Они смогут получить первую профессию.

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