В 2024 году в кронштадтском кластере «Остров фортов» построят лицей на 550 мест

В Кронштадте откроется новый лицей на 550 мест. Объект социальной инфраструктуры войдет в состав туристско-рекреационного кластера «Остров фортов». Планируется, что здание лицея будет сдано не позднее III квартала 2024 года. Лицей будет передан на баланс администрации Кронштадтского района.

Девелопером по созданию лицея выступит «ГК Алькор». Это стратегический партнер проекта «Остров фортов», который осуществляет строительство ряда объектов жилой, социальной, коммерческой и рекреационной инфраструктуры на территории кластера.

Общая площадь трехэтажного здания составит 14 179 кв. м. Лицей вместит 22 учебных класса, 8 из которых предусмотрены для учеников младшего звена и 14 – для среднего и старшего звена.

Кроме школьных классов, в лицее создадут библиотеку с читальным залом, столовую, актовый зал со сценой, мастерские для занятий кулинарией, шитьем, обработкой металла и дерева, а также кабинеты для изучения иностранных языков. На уровне третьего этажа запроектирован выход на крышу – преподаватели и лицеисты смогут проводить занятия на открытом воздухе и отдыхать после учебы на террасе.

Для занятий физкультурой в здании оборудуют два спортивных зала – большой площадью 30 на 18 метров и малый размером 9 на 18 метров, а также два плавательных бассейна – 25 на 11 метров и 6 на 10 метров.

На прилегающей территории появится площадь для проведения праздничных мероприятий и большая спортивная зона. Она объединит футбольное поле, беговые дорожки, уличные тренажеры и площадку для игры в баскетбол и волейбол. Также проектом предусмотрена временная стоянка для посадки и высадки учеников.

По словам руководителя проектного офиса по созданию туристско-рекреационного кластера «Остров фортов» Ксении Шойгу, лицей – один из ключевых объектов социальной инфраструктуры кластера. Он призван не только компенсировать существующий дефицит мест в средних учебных заведениях Кронштадта, но и подарить детям новый уровень комфорта и качества школьной среды.

«Уверена, что школьники, которые уже в 2024 году сядут за парты в новом лицее, по достоинству оценят свое новое место учебы и будут ходить на занятия с удовольствием», — говорит руководитель проектного офиса по созданию туристско-рекреационного кластера «Остров фортов» Ксения Шойгу.

Проект нового учебного заведения поддерживает общую стилистическую концепцию «Острова фортов», где современная архитектура интегрирована в историко-культурный контекст Кронштадта. Поэтому здание лицея имеет функциональную Н-образную форму, а с фасадной части напоминает огромный корабль.

По словам генерального директора «ГК Алькор» Юрия Константинова, для компании было важно обеспечить жителей Кронштадта комфортной средой.

«В первую очередь мы запустили работы по лицею. Это первое образовательное учреждение, которое мы реализовываем в рамках строительства жилых кварталов в «Острове фортов». Кроме того, в составе проекта будет два детских сада и кабинеты врачей общей практики», – отметил генеральный директор «ГК Алькор» Юрий Константинов.