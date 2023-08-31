Пожилая петербурженка почти год ходила с зубным протезом в бронхах

В Петербурге пенсионерка почти год проходила с зубным протезом в бронхах. Его успешно извлекли.

В Петербурге медики удалили из бронхов пожилой местной жительницы зубной протез, с которым она проходила почти год. Так, 60-летнюю женщину несколько месяцев беспокоила тупая боль в области груди справа. Когда ей стало совсем плохо, горожанка вызвала скорую. Информацией об этом поделились в пресс-службе НИИ скорой помощи имени Джанелидзе.

Двумя неделями ранее у нее удалили около литра гноя. Рентген и компьютерная томография показали, что в бронхе справа находится инородное тело. Почти год назад горожанка во сне вдохнула часть зубного протеза, не заметив этого, а впоследствии решила, что потеряла его. Протез успешно извлекли, пенсионерка идет на поправку.

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