Бывшая станция «Красный Октябрь» стала региональным памятником

Бывшую электростанцию «Красный Октябрь» сделали памятником регионального значения. Об этом сообщили в Смольном.

Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Петербурга внес ГРЭС «Красный Октябрь» в реестр объектов культурного наследия регионального значения. Информацией об этом поделились в пресс-службе администрации Северной столицы.

Нефункционирующее на данный момент здание расположено на Октябрьской набережной, 108, корпус 1. ГРЭС «Красный Октябрь начали возводить в 1913 году. До революции она называлась «Уткина заводь». В 2010 году находившаяся на территории ТЭЦ №5 прекратила свою работу.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербурге запустили приложение для изучения истории домов-памятников. Желающие смогут ознакомиться с полной информацией о постройках. Речь идет об объектах из перечня КГИОП.