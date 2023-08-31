Бывшая станция «Красный Октябрь» стала региональным памятником

Бывшая станция «Красный Октябрь» стала региональным памятником
Фото: Baltphoto /Павел Долганов

Бывшую электростанцию «Красный Октябрь» сделали памятником регионального значения. Об этом сообщили в Смольном.

Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Петербурга внес ГРЭС «Красный Октябрь» в реестр объектов культурного наследия регионального значения. Информацией об этом поделились в пресс-службе администрации Северной столицы.

Нефункционирующее на данный момент здание расположено на Октябрьской набережной, 108, корпус 1. ГРЭС «Красный Октябрь начали возводить в 1913 году. До революции она называлась «Уткина заводь». В 2010 году находившаяся на территории ТЭЦ №5 прекратила свою работу.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербурге запустили приложение для изучения истории домов-памятников. Желающие смогут ознакомиться с полной информацией о постройках. Речь идет об объектах из перечня КГИОП.

кгиоп новости СПб памятники архитектуры


 

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