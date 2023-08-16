В Петербурге запустили приложение для изучения истории домов-памятников

В Петербурге запустили приложение для изучения истории домов-памятников
Фото: Baltphoto / Вероника Овсянникова

Желающие смогут ознакомиться с полной информацией о постройках. Речь идет об объектах из перечня КГИОП.

Жители и гости Петербурга могут воспользоваться мини-приложением в социальной сети «ВКонтакте» для изучения истории домов-памятников «Я здесь живу» в разделе «Мой дом – памятник». Там можно узнать годы постройки, информацию об архитекторе и посмотреть на фотографии здания. Информацией об этом поделились в пресс-службе администрации Северной столицы.

Речь идет только о домах, числящихся в перечне объектов культурного наследия КГИОП. Если здание – культурный ансамбль, то информацию можно будет найти по каждому элементу. Речь идет о флигелях, фонтанах и садах. Также приложение содержит данные о реставрационных работах.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что КГИОП признал Доходный дом Алюшинского памятником архитектуры.

архитектура кгиоп новости СПб


 

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