Семьи участников СВО смогут бесплатно посещать Эрмитаж

Бойцы СВО и их семьи получат возможность бесплатно посещать Эрмитаж. Для покупки билетов необходимы подтверждающие документы.

Музей Эрмитаж в Петербурге в рамках развития в городе социальной политики вводит бесплатные билеты для участников специальной военной операции (СВО) и их семей. Билеты будут выдаваться с 5 сентября. Информацией об этом поделились в пресс-службе главного музея Северной столицы.

Так, родные бойцов СВО смогут бесплатно ходить в Главный музейный комплекс, Главный штаб и Музей Императорского фарфорового завода. При себе необходимо иметь документ, подтверждающий участие члена семьи в СВО, а также документы, подтверждающие родство.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Эрмитаж ждет финансирование для завершения реставрации Биржи. Реставрацию здания Биржи могут завершить за три года.