В Петербурге пропал заяц у Иоанновского моста

Скульптура зайца исчезла с Иоанновского моста в Петербурге. Оказалось, «зверя» отправили на реставрацию.

Жители Петербурга заметили, что у Иоанновского моста пропал знаменитый заяц. Скульптуру убрали не просто так. Оказалось, зайца срочно отправили «лечить» ухо к реставраторам. Информацией об этом поделились в пресс-службе СПБ ГБУ «Мостотрест».

Специалисты заметили трещину на ухе зайца, поэтому было решено его демонтировать и отправить на базу «Мостотреста». На участке художественной обработки металла памятник осмотрят, заделают трещины, очистят и покрасят. Работы будут проводиться несколько недель. Из-за чего именно пострадала скульптура, неизвестно.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербурге задержали вандала, укравшего обруч со скульптуры на «Пионерской». На данный момент неизвестно, зачем мужчина решил «обокрасть» статую, и какое наказание для него выберут органы правопорядка.