В 2024 году в Петербурге откроют академию Росгвардии

В Петербурге в 2024 году появится академия Росгвардии. Она будет работать на базе Санкт-Петербургского военного института.

Академию войск национальной гвардии планируют открыть в Петербурге в 2024 году на базе Санкт-Петербургского военного института уже в следующем году. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе вневедомственной охраны.

Как сообщает ТАСС, обучение начнется уже в 2024 году. При этом у студентов будет возможность в дальнейшем поступить в магистратуру. В военном вузе подготавливают командный артиллерийский факультет, на нем будут выпускать специалистов по специальности «стрелково-пушечное, артиллерийское и ракетное оружие».

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что учеба в петербургских вузах стала на 12% дороже. Причина в росте конкуренции между учебными заведениями. Также могли повлиять и другие факторы.