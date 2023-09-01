В 2024 году в Петербурге откроют академию Росгвардии

В 2024 году в Петербурге откроют академию Росгвардии
Фото: Baltphoto /Павел Долганов

В Петербурге в 2024 году появится академия Росгвардии. Она будет работать на базе Санкт-Петербургского военного института.

Академию войск национальной гвардии планируют открыть в Петербурге в 2024 году на базе Санкт-Петербургского военного института уже в следующем году. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе вневедомственной охраны.

Как сообщает ТАСС, обучение начнется уже в 2024 году. При этом у студентов будет возможность в дальнейшем поступить в магистратуру. В военном вузе подготавливают командный артиллерийский факультет, на нем будут выпускать специалистов по специальности «стрелково-пушечное, артиллерийское и ракетное оружие».

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что учеба в петербургских вузах стала на 12% дороже. Причина в росте конкуренции между учебными заведениями. Также могли повлиять и другие факторы.

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