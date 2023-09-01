В Петербурге открыли генконсульство Киргизии

В Петербурге начало работать генконсульство Киргизии. Государство планирует развивать сотрудничество с Россией.

В Петербурге 1 сентября открыли генконсульство Киргизии. Информацией об этом поделились в пресс-службе МИД среднеазиатского государства. Известно, что оно начало работу в целях дальнейшего развития экономического, культурного и гуманитарного сотрудничества с Россией.

Консульства Киргизии также работают на территории Москвы, Екатеринбурга и Новосибирска. В консульский округ входят Северная столица, Карелия и Коми, Архангельская, Вологодская, Ленинградская, Мурманская, Новгородская и Псковская области. Это значит, что генконсульством смогут пользоваться не только петербуржцы, но и жители соседних регионов.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что генконсульство Финляндии закроют в Петербурге с 1 октября. В Министерстве иностранных дел России в четверг, 6 июля, провели разговор с послом Финляндии в РФ Антти Хелантери.