Полицейские Петербурга задержали подозреваемого в мошенничестве и вымогательстве

В Санкт-Петербурге задержали 24-летний водитель Audi Q7, который мог участвовать в вымогательстве денег у несовершеннолетнего.

В середине августа 17-летний житель Петербурга встретился с малознакомым человеком, который посадил его в свой автомобиль Audi Q7 и вместе с сообщниками начал вымогать деньги. В результате молодой человек через банкомат снял 50 тысяч рублей и передал их злоумышленнику, однако отпустили его только через пару часов. По информации пресс-службы ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, насилие в отношении парня не применялось.

С заявлением в полицию мать 17-летнего юноши обратилась только 1 сентября. В тот же день сотрудники правоохранительных органов остановили подозрительный автомобиль Audi Q7, в багажнике которого оказались наручники, поясная кобура, черная балаклава, страйкбольный пистолет и тактические перчатки. 24-летний водитель авто был доставлен в отделение для выяснения всех обстоятельств.

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