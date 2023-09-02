Звезда фильма «Опережая выстрел» Янин скончался после тяжелой болезни

Российский актер Алексей Янин умер от последствий инсульта. Последние восемь лет мужчина был прикован к инвалидному креслу.

О смерти артиста 2 августа написал РАМТ. В публикации указано, что коллеги и театр старались помогать семье актера, но спасти 40-летнюю звезду не удалось. Причиной смерти Янина стали последствия инсульта, который он перенес в 2015 году. В беседе с журналистами «РИА Новости» жена актера, участница шоу «Фабрика звезд – 5» Дарья Клюшникова не исключила, что причиной смерти супруга могла стать «предрасположенность сосудов» и трудоголизм.

Напомним, восемь лет назад Янин перенес инсульт, который серьезно сказался на его здоровье. Звезда фильмов «Опережая выстрел», «Одноклассницы» и «Сильнее судьбы» был прикован к инвалидной коляске и жал отдельно от семьи. Жена и сын навещали знаменитость только по выходным.

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