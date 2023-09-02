Бастрыкин проверит информацию о затянувшемся ремонте детского сада в Петербурге

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил предоставить ему доклад о ходе некачественного ремонта детского сада в Санкт-Петербурге.

В социальных сетях не проблему обратили внимание родители дошкольников. Сообщается, что дети не могут посещать занятие в садах из-за затянувшегося ремонта. Срыв сроков сдачи объекта привел к тому, что на недобросовестных сотрудников обратил внимание Александр Бастрыкин. Глава СК поручил организовать процессуальную проверку и предоставить ему доклад по обстоятельствам.

«Председатель СК России поручил и.о. руководителя ГСУ по г. Санкт-Петербургу Бобкову О.В. представить доклад о предварительно установленных в ходе проверки обстоятельствах», — говорится в сообщении пресс-службы Следственного комитета.

Ранее Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту нападения мигрантов на жителя Северной столицы.