Бастрыкин проверит информацию о затянувшемся ремонте детского сада в Петербурге

Бастрыкин проверит информацию о затянувшемся ремонте детского сада в Петербурге
Фото: Baltphoto

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил предоставить ему доклад о ходе некачественного ремонта детского сада в Санкт-Петербурге.

В социальных сетях не проблему обратили внимание родители дошкольников. Сообщается, что дети не могут посещать занятие в садах из-за затянувшегося ремонта. Срыв сроков сдачи объекта привел к тому, что на недобросовестных сотрудников обратил внимание Александр Бастрыкин. Глава СК поручил организовать процессуальную проверку и предоставить ему доклад по обстоятельствам.

«Председатель СК России поручил и.о. руководителя ГСУ по г. Санкт-Петербургу Бобкову О.В. представить доклад о предварительно установленных в ходе проверки обстоятельствах», — говорится в сообщении пресс-службы Следственного комитета.

Ранее Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту нападения мигрантов на жителя Северной столицы.

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