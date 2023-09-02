В Красносельском районе произошла коммунальная авария после недавнего ремонта трубы

В Красносельском районе произошла коммунальная авария после недавнего ремонта трубы
Фото: Baltphoto

На юго-западе Санкт-Петербурга произошел прорыв трубы с горячей водой. В зоне протечки оказался как минимум один автомобиль.

Очередная коммунальная авария перед началом отопительного сезона произошла в Красносельском районе Северной столицы на улице Маршала Жукова. Очевидцы сообщает, что ремонт на данном участке проводился не так давно, поэтому прорыв трубы стал неожиданностью для местных жителей.

Кроме того, на кадрах, опубликованных 78.ru, видно, что как минимум один автомобиль оказался в зоне вытекания горячей воды из трубы. Стоит также отметить, что специалисты АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» уже устранили аварию и начали ремонт теплосети. Ремонт будет завершен около двух часов ночи 3 сентября.

Напомним, в начале августа из-за прорыва трубы временно ограничили движение на Московском шоссе.

коммунальная авария новости СПб прорыв трубы


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
В Красносельском районе произошла коммунальная авария после недавнего ...
Меган Маркл зажгла на концерте Бейонсе после слухов о разводе с принцем Гарри
В порт Петербурга впервые за четыре года прибудут суда
Человечество находилось на грани вымирания 900 лет назад
В центре Петербурга заметили ретроавтобусы
Бастрыкин проверит информацию о затянувшемся ремонте детского сада в Петербурге
В Петербурге загорелась мансарда жилого четырехэтажного дома
Актрису Ахеджакову проверят по статье о дискредитации ВС РФ после скандала ...