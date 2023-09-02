В Красносельском районе произошла коммунальная авария после недавнего ремонта трубы

На юго-западе Санкт-Петербурга произошел прорыв трубы с горячей водой. В зоне протечки оказался как минимум один автомобиль.

Очередная коммунальная авария перед началом отопительного сезона произошла в Красносельском районе Северной столицы на улице Маршала Жукова. Очевидцы сообщает, что ремонт на данном участке проводился не так давно, поэтому прорыв трубы стал неожиданностью для местных жителей.

Кроме того, на кадрах, опубликованных 78.ru, видно, что как минимум один автомобиль оказался в зоне вытекания горячей воды из трубы. Стоит также отметить, что специалисты АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» уже устранили аварию и начали ремонт теплосети. Ремонт будет завершен около двух часов ночи 3 сентября.

Напомним, в начале августа из-за прорыва трубы временно ограничили движение на Московском шоссе.