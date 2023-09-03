Петербуржцы сообщили о смерче недалеко от Лахта-центра

Петербуржцы сообщили о смерче недалеко от Лахта-центра
Фото: Baltphoto

Жители Санкт-Петербурга запечатлели смерч в акватории Финского залива рядом с Лахта-центром.

В воскресенье, 3 сентября, в Северной столице заметили необычное погодное явление. Над Финским заливом поднялся большой водяной смерч, который можно было увидеть за несколько километров. Кадры вихря петербуржцы публикуют в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

«Смерч над Петербургом. Нечасто такое увидишь», — подписали фотографии авторы группы.

Очевидцы также отметили, что воронка торнадо образовалась недалеко от Лахта-центра примерно в 14:30 и быстро исчезла. Стоит отметить, что смерчи обладают большой разрушительной силой, а их скорость смерча достигать до 100 метров в секунду.

Напомним, в ночь со 2 на 3 сентября жители города на Неве и Ленинградской области также могли наблюдать северное сияние.

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