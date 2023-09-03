Петербуржцы ожидают новую магнитную бурю в понедельник

Жители Санкт-Петербурга столкнуться с новой магнитной бурей уровня G1 в первый день рабочей недели.

Возмущение геомагнитного поля ожидается с трех часов утра понедельника, 4 сентября, и продлится до полудня, однако изменения жители города на Неве смогут почувствовать уже в полночь, пишет Neva.Today со ссылкой на отчет Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ. Отмечается, что новая магнитная буря будет на уровне G1, то есть достаточно слабая.

При этом петербуржцы, которые страдают приступами тахикардии, ишемии, артериальной гипертонией и другими серьезными заболеваниями могут почувствовать недомогание, отметили специалисты. Изменения также почувствуют все чувствительные к любым изменениям в магнитосфере.

Напомним, в ночь со 2 на 3 сентября жители Петербурга и Ленинградской области могли наблюдать северное сияние, вызванное магнитной бурей.