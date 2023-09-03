«Зенит» сыграл вничью с ЦСКА в матче 7-го тура РПЛ

Футбольный клуб «Зенит» из Санкт-Петербурга не смог обыграть соперников из Москвы на матче седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Счет 1:1.

В воскресенье, 3 сентября, на стадионе «ВЭБ Арена» в столице России состоялся матч между «Зенитом» и ЦСКА. Итогом игры стал счет 1:1. На четвертой минуте защитник «сине-бело-голубых» Нуралы Алип сделал пас голкиперу Михаилу Кержакову, однако вратарь замешкался, и в этот момент нападающий московского клуба Антон Заболотный сделал подкат, отправив мяч в ворота.

На 71-й минуте главный тренер «Зенита» Сергей Семак провел двойную замену. Вместо Данила Кругового и Ивана Сергеева на поле вышли Вячеслав Караваев и Густаво Мантуан. В ответ тренер ЦСКА также произвел двойную замену и в игру вступили Дуглас Келлевен и Федор Чалов. Череда замен продолжилась и на 82-й минуте, когда Мостовой вышел вместо Фернандеса, а Ерохин заменил Кассьерру.

Гол «зенитовцы» забили только на 88-й минуте. Страхиня Эракович ударил с углового, мяч подхватил Дуглас Сантос и головой отправил его в ворота соперников.

Напомним, ранее «Зенит» проиграл футбольному клубу «Балтика» из Калининграда в матче Кубка России.