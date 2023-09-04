Дальнейшая застройка Шушар приостановлена

В Смольном приняли решение не застраивать центральную часть Шушар. Там появятся объекты инфраструктуры и зоны отдыха.

Комиссия по подготовке изменений в генплан Петербурга отказала одному из застройщиков в застройке жильем участка в центре Шушар. Это территории общей площадью 163 гектара, расположенные между Кольцевой автодорогой (КАД), Витебским проспектом и железнодорожными путями Балтийского направления.

По данным «Делового Петербурга», часть территорий, как и прежде, будет выделена под сельскохозяйственные объекты. Еще одну часть планируют сделать зонами отдыха. Кроме того, на месте планируют возвести объекты транспортной и инженерной инфраструктуры.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что петербургскому застройщику запретили строить на намыве Васильевского острова. Ранее территория принадлежала компании-банкроту. Там должен был появиться их офис.