Дальнейшая застройка Шушар приостановлена

Дальнейшая застройка Шушар приостановлена
Фото: Baltphoto Ирина Мотина

В Смольном приняли решение не застраивать центральную часть Шушар. Там появятся объекты инфраструктуры и зоны отдыха.

Комиссия по подготовке изменений в генплан Петербурга отказала одному из застройщиков в застройке жильем участка в центре Шушар. Это территории общей площадью 163 гектара, расположенные между Кольцевой автодорогой (КАД), Витебским проспектом и железнодорожными путями Балтийского направления.

По данным «Делового Петербурга», часть территорий, как и прежде, будет выделена под сельскохозяйственные объекты. Еще одну часть планируют сделать зонами отдыха. Кроме того, на месте планируют возвести объекты транспортной и инженерной инфраструктуры.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что петербургскому застройщику запретили строить на намыве Васильевского острова. Ранее территория принадлежала компании-банкроту. Там должен был появиться их офис.

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