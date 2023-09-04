УФАС в Петербурге оштрафовало Ozon за распространение спама

Петербургское УФАС оштрафовало Ozon за распространение спама. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

Петербургское отделение антимонопольной службы оштрафовало Ozon за распространение спама. Ранее ведомство признало рекламу не соответствующей требованию и выдало предписание. Информацией об этом поделились в пресс-службе УФАС по Северной столице.

Компания изменила условия оферты и удалила пункт об автоматическом согласии на получении рекламы. В УФАС напомнили, что нарушение закона о рекламе влечет за собой штраф.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербурге кинотеатр оштрафовали за показ «Стражей галактики» без прав. Наличие нарушение подтверждает факт того, что в кинотеатре висела афиша ленты, также осуществлялась продажа билетов. Владелец кинотеатра признал вину. Суд обязал прокатчика выплатить 25 тысяч рублей.