УФАС в Петербурге оштрафовало Ozon за распространение спама

УФАС в Петербурге оштрафовало Ozon за распространение спама
Фото: Baltphoto /Ольга Андросова

Петербургское УФАС оштрафовало Ozon за распространение спама. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

Петербургское отделение антимонопольной службы оштрафовало Ozon за распространение спама. Ранее ведомство признало рекламу не соответствующей требованию и выдало предписание. Информацией об этом поделились в пресс-службе УФАС по Северной столице.

Компания изменила условия оферты и удалила пункт об автоматическом согласии на получении рекламы. В УФАС напомнили, что нарушение закона о рекламе влечет за собой штраф.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербурге кинотеатр оштрафовали за показ «Стражей галактики» без прав. Наличие нарушение подтверждает факт того, что в кинотеатре висела афиша ленты, также осуществлялась продажа билетов. Владелец кинотеатра признал вину. Суд обязал прокатчика выплатить 25 тысяч рублей.

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