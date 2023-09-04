Автору саундтреков из «Шрека» осталось жить неделю

Рок-музыкант Стивен Харвелл, известный по саундтреку к «Шреку», доживает последние дни. С артистом прощаются родные и близкие.

Около десяти лет назад Стивену Харвеллу, фронтмену рок-группы Smash Mouth, ее хит «All Star и мему Somebody once told me» известен по мультфильму «Шрек», врачи поставили неутешительный диагноз — кардиомиопатию — заболевание. Это значит, что сердце не справляется с перекачиванием крови. Кроме того, у артиста развилась сердечная недостаточность и энцефалопатия Вернике, бьющая по речи и памяти. Из-за алкогольной зависимости музыкант также страдает печеночной недостаточностью.

Как сообщают иностранные СМИ, недавно стало известно, что Харвеллу осталось жить около недели. Он находится в окружении родных, а друзья приходят проститься с ним. Из группы артист ушел около двух лет назад, когда у него произошел приступ прямо на сцене и он забыл, где находится.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что музыканта Гарика Сукачева экстренно госпитализировали накануне концерта в Карелии.