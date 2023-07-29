Музыканта Гарика Сукачева экстренно госпитализировали накануне концерта в Карелии

Лидер групп «Бригада С» и «Постскриптум» Гарик Сукачев попал в больницу после ухудшения самочувствия. Концерт артиста в Карелии состоится, но пройдет без участия звезды.

О госпитализации музыканта сообщила администрация его официальной группы в социальной сети «ВКонтакте». Сообщается, что Сукачев должен был выступать перед фанатами в горном парке Рускеала в Карелии, однако из-за плохого самочувствия концерт пройдет для всех жалующих в формате «Народного караоке» и без участия знаменитости

«Приглашаем всех к нам на площадку, даже тех, кто ранее не приобретал билет. Вход будет свободный», — говорится в сообщении.

На данный момент о состоянии Сукачева неизвестно. В комментариях под записью поклонники пожелали звезде здоровья и скорейшего восстановления после болезни.

Ранее стало известно, что телеведущего Николая Дроздова выписали из больницы после госпитализации на фоне отравления.